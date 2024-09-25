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10:09, 25 сентября 2024Среда обитания

В российском регионе собрали сотни тонн металлолома

В Якутии собрали около 700 тонн металлолома

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Порядка 700 тонн металлолома собрали жители Якутии на арктических территориях в 2024 году благодаря федеральному проекту «Чистая Арктика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергея Неустроева.

Благодаря работе неравнодушных жителей региона была очищена территория на площади девять гектаров, в мероприятиях приняли участие более 140 человек.

Неустроев напомнил, что четвертый сезон проекта «Чистая Арктика» открылся 27 августа в поселке Тикси с участием главы Якутии Айсена Николаева и руководителя проекта «Чистая Арктика» Андрея Нагибина. По итогам проведенных работ в поселке было собрано более 550 тонн металлолома, были очищены три гектара земли. Помимо Тикси, проект охватил населенные пункты Батагай, Депутатский, Саскылах и Эсэ-Хайя. Собранный металлолом будет отправлен через Архангельск для переработки и переплавки.

Проект «Чистая Арктика» в Якутии был запущен в августе 2021 года в Тикси, позднее он был распространен в других арктических районах республики.

Ранее стало известно, что волонтеры собрали на Байкале более ста кубометров мусора во время субботника.

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      Мария Черкасова
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