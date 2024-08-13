На Байкале собрали более ста кубометров мусора

На территории Иркутского лесничества собрали более 100 кубометров мусора

Более ста кубометров мусора собрали участники субботника на территории Иркутского лесничества. Об этом сообщается на официальном портале Иркутской области.

Всего в рамках субботника были очищены лесные участки на площади 0,07 гектара. Уборка прошла на лесных участках близи садоводств «Экономист» и «Искусство» на 10 и 13 километрах автодороги Иркутск — Падь — Мельничная в границах Байкальской природной территории. Субботник провели работники министерства лесного комплекса Иркутской области совместно с сотрудниками аппарата Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. В мероприятии приняли участие 70 человек.

По словам министра лесного комплекса Иркутской области Павла Кирдяпкина, «не укладывается в голове, как граждане могут безответственно относиться к лесу, к природе в целом, выбрасывая мусор в лес», поскольку сложить мусор в пакет и выкинуть в контейнер не составляет особого труда. Он добавил, что до конца 2024 года планируется уборка в границах земель лесного фонда Байкальской природной территории в Усольском, Ангарском и Иркутском лесничествах.

Ранее участники акции «Особенности национальной уборки» убрали с пляжа «Нижнее Заречье» в Казани 600 килограммов мусора, среди которых были стекло, пластик и смешанные отходы.