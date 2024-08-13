Среда обитания
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16:19, 13 августа 2024Среда обитания

На Байкале собрали более ста кубометров мусора

На территории Иркутского лесничества собрали более 100 кубометров мусора

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Более ста кубометров мусора собрали участники субботника на территории Иркутского лесничества. Об этом сообщается на официальном портале Иркутской области.

Всего в рамках субботника были очищены лесные участки на площади 0,07 гектара. Уборка прошла на лесных участках близи садоводств «Экономист» и «Искусство» на 10 и 13 километрах автодороги Иркутск — Падь — Мельничная в границах Байкальской природной территории. Субботник провели работники министерства лесного комплекса Иркутской области совместно с сотрудниками аппарата Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. В мероприятии приняли участие 70 человек.

По словам министра лесного комплекса Иркутской области Павла Кирдяпкина, «не укладывается в голове, как граждане могут безответственно относиться к лесу, к природе в целом, выбрасывая мусор в лес», поскольку сложить мусор в пакет и выкинуть в контейнер не составляет особого труда. Он добавил, что до конца 2024 года планируется уборка в границах земель лесного фонда Байкальской природной территории в Усольском, Ангарском и Иркутском лесничествах.

Ранее участники акции «Особенности национальной уборки» убрали с пляжа «Нижнее Заречье» в Казани 600 килограммов мусора, среди которых были стекло, пластик и смешанные отходы.

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      Мария Черкасова
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