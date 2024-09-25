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10:27, 25 сентября 2024Силовые структуры

Задержание пятерых пособников украинских кол-центров попало на видео ФСБ

ФСБ показала кадры задержания 5 пособников украинских мошенников в Дагестане

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ показала видео задержания пятерых человек из Дагестана, которые помогали украинским телефонным мошенникам. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают пособников кол-центров. Далее на видео показано большое количество сим-карт и наличных денежных средств, найденных во время обысков по местам работы и жительства подозреваемых.

О задержании пособников украинских кол-центров стало известно ранее 25 сентября. По версии следствия, члены организованной группы заключали договоры с операторами связи в России, а затем обеспечивали гражданам Украины доступ к многоканальным телефонным номерам.

Впоследствии с этих номеров мошенники из кол-центров звонили россиянам от имени правоохранительных органов, спецслужб и кредитно-финансовых учреждений.

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      Олеся Мицкевич
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