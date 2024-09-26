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16:35, 26 сентября 2024Ценности

52-летний Влад Лисовец раскрыл причину отказа от ботокса

Лисовец заявил, что отказался от ботокса из-за нежелания быть похожим на других

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский стилист Влад Лисовец раскрыл причину отказа от ботокса. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

52-летний владелец салонов красоты заявил, что не прибегает к инъекционным методам коррекции внешности, поскольку они делают людей похожими друг на друга. В свою очередь, знаток моды не желает терять индивидуальность.

«Я не хочу быть на кого-то похожим. Мне кажется, я хорошо старею, мне нравится, как я выгляжу», — объяснил собеседник издания.

В то же время он указал, что не исключает того, что задумается над уколами красоты, если однажды окажется недоволен своей внешностью.

В июле сообщалось, что ученые раскрыли влияние инъекций ботокса на секс и отношения.

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      Алина Гостева
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