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20:23, 26 сентября 2024Силовые структуры

Боец престижного российского полка сбежал из парка «Патриот». 19-летний солдат скрылся в лесу

Mash: из подмосковного парка «Патриот» сбежал солдат-срочник с автоматом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вооруженный солдат-срочник сбежал из подмосковного парка «Патриот». В данный момент 19-летнего военнослужащего объявили в розыск.

Во время стрельбищ в многофункциональном огневом центре юноша внезапно исчез. Сообщается, что солдат ушел в сторону леса.

К настоящему моменту отделениям полиции разослали ориентировки на беглеца. Согласно предварительной информации, при себе у военнослужащего были автомат и боекомплект к оружию. Как заявляет Telegram-канал Baza, в данный момент поисками юноши занимаются полицейские, а также сотрудники Росгвардии Московского региона.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сбежавший военный проходил службу в Преображенском полку

Известно, что беглеца зовут Даниил Ф., и он является жителем Рязани. Солдат был призван на срочную службу, причем получил возможность проходить ее в престижном Преображенском полку.

Чтобы попасть в этот полк, все кандидаты проходят жесткий отбор. На официальном сайте Преображенского полка указываются конкретные критерии, которым должны соответствовать прибывающие военнослужащие. Среди них рост не ниже 175 сантиметров, отсутствие татуировок, хорошая физическая подготовка, отменные зрение и слух и так далее. Помимо этого, в полк не берут кандидатов, чьи родственники живут за пределами РФ, а также тех, кто как-либо связан с нарушением закона.

Вскоре после появления информации о побеге солдата в сети опубликовали его первую фотографию. На снимке юноша запечатлен в военной форме.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Ранее в отношении нескольких российских военных возбудили дела после их побега из воинской части

Ранее 26 сентября Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в федеральный розыск военнослужащего по имени Василий Кудрявцев. Солдат самовольно покинул воинскую часть в Армавире, где проходил службу.

В ведомстве заявили, что в данный момент в отношении беглеца возбудили уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Также сообщается, что Кудрявцев зарегистрирован в Армавире, ему 52 года.

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10 сентября сообщалось о задержании в Екатеринбурге 65-летнего военнослужащего за побег из воинской части в Донецкой народной республике. В отношении него также было возбуждено дело по статье 337 УК РФ.

Известно, что с 2022 года россиянин участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине в статусе рядового пулеметчика, причем он решил отправиться в зону СВО в качестве добровольца. В марте 2024 года мужчина сбежал из воинской части.

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      Наталья Анисеева
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