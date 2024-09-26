Частный дом загорелся после атаки украинского FPV-дрона на российский регион

После атаки украинского FPV-дрона в Белгородской области загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
ЧП произошло в селе Муром. Пожар, по словам главы области, уже удалось потушить, но строение получило значительные повреждения.
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Помимо того, еще два села — Безлюдовка и Белянка — также подверглись нападению со стороны Вооруженных сил Украины. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил Гладков.
В этот же день в Белгородской области в районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. В результате взрыва пострадал тракторист, а техника полностью сгорела.