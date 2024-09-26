Работавший в поле трактор наехал на взрывное устройство в российском регионе

Гладков: тракторист пострадал из-за наезда на взрывное устройство в Графовке

В Белгородской области в районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва пострадал тракторист, а техника полностью сгорела. «Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставлен в Краснояружскую районную больницу», — написал Гладков.

Он добавил, что после оказания медпомощи россиянина перевезут в областную клиническую больницу. Подробности о взрывном устройстве глава региона не раскрыл.

Ранее местные жители сообщили о падении беспилотника на территория колледжа в белгородском городе Строитель. Предварительно, пострадавших нет. Учащихся и преподавателей успели эвакуировать.