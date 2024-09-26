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11:07, 26 сентября 2024Россия

Жители заявили о падении беспилотника на территории колледжа под Белгородом

Жители заявили о падении БПЛА у колледжа в белгородском городе Строителе

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жители заявили о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории колледжа в городе Строителе под Белгородом. Подробный комментарий по ситуации опубликовал Telegram-канал «Типичный Белгород».

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Студентов и преподавателей успели эвакуировать из здания.

К месту были направлены региональные оперативные службы.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта Белгородской области.

Тогда никто из граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на 25 сентября украинские дроны атаковали Белгородскую и Курскую области. В каждом из регионов средства противовоздушной обороны сбили по одному устройству.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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