Хваставшийся перед подругой россиянин проломил череп соседу колбой от кальяна

В Москве сосед забил до смерти фитнес-тренера колбой от кальяна

В Москве 25-летний местный житель по имени Даниил решил доказать подруге, что может справиться с накачанным соседом, и проломил ему голову колбой от кальяна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 24 сентября 52-летний Эдуард, работавший тренером в фитнес-клубе, возвращался домой, и, когда заходил в квартиру, на него сзади напал Даниил. Он ударил соседа по голове колбой, а после того как Эдуард упал, продолжил наносить ему удары ногами, а затем оставил лежать на полу.

Потерпевший смог заползти в квартиру. Там его утром и нашла гражданская жена. Эдуарда госпитализировали с переломами. В больнице ему не смогли помочь из-за кровоизлияния в мозг. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники полиции задержали напавшего. Тот объяснил силовикам мотив своего поступка тем, что хвастался перед подругой.

Ранее сообщалось, что напавший на девушку в вагоне метро москвич объяснил поступок.