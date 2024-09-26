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16:22, 26 сентября 2024Силовые структуры

Хваставшийся перед подругой россиянин проломил череп соседу колбой от кальяна

В Москве сосед забил до смерти фитнес-тренера колбой от кальяна

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

В Москве 25-летний местный житель по имени Даниил решил доказать подруге, что может справиться с накачанным соседом, и проломил ему голову колбой от кальяна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 24 сентября 52-летний Эдуард, работавший тренером в фитнес-клубе, возвращался домой, и, когда заходил в квартиру, на него сзади напал Даниил. Он ударил соседа по голове колбой, а после того как Эдуард упал, продолжил наносить ему удары ногами, а затем оставил лежать на полу.

Потерпевший смог заползти в квартиру. Там его утром и нашла гражданская жена. Эдуарда госпитализировали с переломами. В больнице ему не смогли помочь из-за кровоизлияния в мозг. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники полиции задержали напавшего. Тот объяснил силовикам мотив своего поступка тем, что хвастался перед подругой.

Ранее сообщалось, что напавший на девушку в вагоне метро москвич объяснил поступок.

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      Артем Соколов
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