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17:01, 10 июля 2024Россия

Напавший на девушку в вагоне метро москвич объяснил поступок

Напавший на девушку с короткой стрижкой москвич сослался на неприязнь к ЛГБТ

Кадр: Telegram-канал Baza

Москвич, напавший в вагоне метро на девушку с короткой стрижкой, сослался на неприязнь к ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Свой поступок он объяснил в комментарии порталу Bazа.

По словам мужчины, когда он увидел коротко остриженную девушку и ее молодого человека, то предположил, что видит перед собой двух геев.

«У одного (напавший имеет в виду пострадавшую — прим. «Ленты.ру») такая юбка была короткая, что даже половые органы было видно, это и возмутило. Но даже увидев половые органы, все равно думал, что геи, потому что сейчас и это не показатель уже», — заявил москвич.

Он добавил, что нападение было проявлением его гражданской позиции.

О нападении на девушку в московском метро стало известно 10 июля. Как рассказала пострадавшая — певица Анастасия Ермак — ехавший с ней в вагоне пассажир начал снимать ее на телефон, спросил о национальности, а получив ее ответ о принадлежности к русскому народу, напал и в грубой форме потребовал покинуть вагон.

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      Марк Леонов
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