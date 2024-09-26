Криптовалютные биржи запустили торги токеном Hamster Kombat

Токен Hamster Kombat подешевел на старте торгов на 24,6 %

На крупнейших криптовалютных биржах начались торги токеном проекта Hamster Kombat. На старте HMSTR подешевел на 24,6 процента, до 0,0094 доллара за монету, следует из данных CoinGecko.

Игра Hamster Kombat стала доступна в Telegram в конце марта. По сюжету хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, зарабатывая деньги и увеличивая прибыль в час. Разработчики, как и обещали, выпустили свой токен и раздали его игрокам, дав шанс заработать реальные деньги.

Создатели игры несколько дней назад распределили монеты на основании активности каждого из игроков, допустив 131 миллиона участников.