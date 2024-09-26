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15:23, 26 сентября 2024Экономика

Криптовалютные биржи запустили торги токеном Hamster Kombat

Токен Hamster Kombat подешевел на старте торгов на 24,6 %

Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

На крупнейших криптовалютных биржах начались торги токеном проекта Hamster Kombat. На старте HMSTR подешевел на 24,6 процента, до 0,0094 доллара за монету, следует из данных CoinGecko.

Игра Hamster Kombat стала доступна в Telegram в конце марта. По сюжету хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, зарабатывая деньги и увеличивая прибыль в час. Разработчики, как и обещали, выпустили свой токен и раздали его игрокам, дав шанс заработать реальные деньги.

Создатели игры несколько дней назад распределили монеты на основании активности каждого из игроков, допустив 131 миллиона участников.

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      Дмитрий Воронин
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