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16:51, 26 сентября 2024Экономика

Названо дешевое и эффективное средство от сильных засоров

«БелНовости»: избавиться от сильных засоров в трубах удастся с помощью аспирина

Избавиться от сильных засоров в трубах удастся с помощью таблеток ацетилсалициловой кислоты, или аспирина. Дешевое, но при этом эффективное средство для решения данной проблемы назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали положить на решетку сливного отверстия несколько таблеток аспирина и залить их стаканом девятипроцентного уксуса, подождать примерно 15 минут, а затем прочистить трубу вантузом и налить в сливное отверстие пару литров только что доведенной до кипения воды. После этого, заверили эксперты, засор, скорее всего, исчезнет. Однако в случае, если решить проблему с первого раза не удалось, они порекомендовали повторить процедуру еще раз — после второй или третьей попытки труба обязательно прочистится.

Ранее в этот же день специалисты «БелНовостей» призвали домохозяек положить на батарею лавровый лист.

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      Полина Кислицына
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