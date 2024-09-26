Подросших самок уникального дикого зверя сняли в России

В Красноярском крае засняли двух подросших снежных барсов

Фотоловушки в Сеяно-Шушенском заповеднике Красноярского края сняли подросших самок снежных барсов. Ролик и подробности публикуются в Telegram-канале заказника.

На записи видно, как две особи уникального дикого зверя прогуливаются по территории парка. Уточняется, что двое котят появились на свет в 2023 году — это детеныши самки по кличке Клепа.

Как уточняет источник, молодые ирбисы познают мир через игру. «К примеру, нападая, скрадывая друг друга, ирбисы развивают необходимые навыки охоты. Бегая, прыгая, котята развивают свои физические способности», — говорится в материале.