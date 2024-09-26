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10:23, 26 сентября 2024Мир

Приговоренного к смертной казни в 1968 году 88-летнего японца оправдали

Kyodo: 88-летнего японца, приговоренного к смерти в 1968 году, оправдали

Фото: NWCkyodowc280958 / Legion-Media

Суд в Японии оправдал 88-летнего боксера Ивао Хакаматы, приговоренного в 1968 году к смертной казни за убийство четырех человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В 1966 году мужчину обвинили в ограблении и убийстве четырех человек: своего начальника, его жены и их двоих детей. Хакамата до оправдательного приговора успел провести за решеткой почти полвека.

Ранее турецкий суд оправдал сирийца Мохаммеда Низара Арнабеха, которому инкриминируют убийство россиянки Анастасии Емельяновой осенью 2023 года.

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      Глеб Бажуткин
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