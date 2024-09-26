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13:11, 26 сентября 2024Россия

Стало известно о смерти ушедшей на СВО из колонии женщины-штурмовика

В Ленобласти похоронили женщину, ушедшую на СВО из колонии

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Ленинградской области похоронили 37-летнуюю Елену Пимоненкову — участницу специальной военной операции (СВО). В зону боевых действий россиянка попала из исправительного учреждения, сообщает издание «47news» во «ВКонтакте».

По информации издания, женщины не стало в конце августа. Известно, что Пимоненкова служила стрелком-санитаром штурмового взвода.

Россиянка заключила контракт с Минобороны в исправительной колонии, тогда до освобождения ей оставался один год. По словам сестры экс-заключенной, та решила пойти на СВО, чтобы наладить свою жизнь.

Родным Пимоненковой сообщили, что ее сбила машина. Ее сестра не знает, верить ли в эту версию смерти военнослужащей. «Матери накануне звонил какой-то мужчина, не представился. Сказал, мол, я ей займусь, отучу от вредных привычек», — рассказала она.

Ранее в Сургуте прошли массовые похороны участников СВО. В городе похоронили сразу пятерых бойцов, по меньшей мере один из которых проходил службу в отряде «Шторм Z», куда набирают заключенных российских колоний.

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      Алан Босиков
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