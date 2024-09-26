Суд отказался арестовывать обвиненного в насилии над ребенком российского тренера

В Москве суд отказался арестовывать тренера по плаванию за насилие над ребенком

Нагатинский районный суд Москвы отказал следствию в заключении под стражу тренера по плаванию детского оздоровительного центра Сергия Саяпина по делу о насилии над малолетним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, до 24 ноября. Ему вменяют статью 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Как пояснили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России, дело в отношении тренера возбудили после того, как 22 сентября он применил насилие в отношении десятилетнего ребенка во время индивидуального занятия с ним. По данным РИА Новости, мужчина схватил малолетнего и насильно окунул его головой в воду. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Москве 20-летняя фитнес-тренер обвинила психолога в изнасиловании.

