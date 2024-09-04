Россиянка обвинила психолога в изнасиловании на сеансе по повышению либидо

В Москве 20-летняя фитнес-тренер обвинила психолога в изнасиловании

В Москве 20-летняя фитнес-тренер обвинила психолога в изнасиловании на сеансе по повышению либидо. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, пострадавшая пришла к психологу из-за обвинений жениха в ее неактивности и неопытности в постели. Девушка рассказала, что сеанс сразу же показался ей странным, но она решила поэкспериментировать. По ее словам, психолог изнасиловал ее несколько раз, а потом начал оскорблять.

В результате девушка обратилась в полицию. Психолога задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего массажиста, который на сеансе начал приставать к 16-летней студентке колледжа управления и коммерции.