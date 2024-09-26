Задержанный за поджоги на российских объектах связи рассказал о задании от спецслужб Киева

ФСБ: причастным к терактам на объектах связи предлагали взорвать самолет и поезд

Один из задержанных за причастность к терактам на железной дороге и объектах связи признался, что ему предлагали взорвать самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Еще одному фигуранту дела предлагали взорвать поезд.

О задержании шести человек в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях, которые по заданию спецслужб Киева совершали теракты на железной дороге и объектах связи, стало известно ранее, 26 сентября. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Они также проходят подозреваемыми по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.