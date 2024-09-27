Белоусов встретился с военкорами из зоны СВО

Глава Минобороны Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, а также проблемы, касающиеся различных участков фронта.

Список военных корреспондентов, присутствующих на встрече, на данный момент неизвестен.

Белоусов ранее уже проводил несколько встреч с военкорами. В частности, 19 июля репортер «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что с министром «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор». Во время бесед министру сообщают о проблемах в Вооруженных силах, по итогам встреч Белоусов формирует список поручений к исполнению и рассказывает о принятых действиях.