К Лаврову после выступления в ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку. Как на это отреагировали на Западе?

К Лаврову выстроилась очередь за рукопожатием после выступления на ГА ООН

Выстроившаяся к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его выступления в ООН очередь говорит о том, что РФ не удалось изолировать, считают на Западе. На ситуацию отреагировал ирландский журналист Чей Боуз.

28 сентября Лавров принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, глава российского МИД направился на пресс-конференцию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова позже опубликовала фото, на котором видно, как к Лаврову собралась очередь из желающих пожать руку.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

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Лавров с трибуны ООН заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

Министр обратил внимание на то, что в отношении России объявлена цель нанесения стратегического поражения. При этом он подчеркнул, что идея «воевать до победного» с ядерной державой бессмысленна. Лавров заметил, что западные страны «своих замыслов не скрывают», надеясь нанести поражение России руками Украины. Европу тоже хотят вовлечь в эту безумную авантюру, указал глава российского МИД.

В то же время Лавров указал, что Москва не наращивает ядерный арсенал, руководствуясь предельными уровнями, установленными Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Россия приостановила участие в договоре, но намерена соблюдать уровни и обмениваться с США некоторыми видами информации. «По крайней мере пока этот договор в силе», — сказал Лавров, отвечая на вопрос «Коммерсанта».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Как заметил министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, попытка изолировать Россию создала ситуацию биполярности в мире. «Изменить Россию изнутри с помощью санкций, как мы того ожидали, не удалось», — констатировал он.

По мнению политика, сейчас сложилась ситуация, когда «вы либо за Россию, либо против нее». В то же время Россия и США не хотят, чтобы другие страны пытались занять в такой ситуации промежуточное положение, указал Беттель.

Президент Владимир Путин также заявил, что все попытки Запада сдержать и изолировать Россию провалились. «Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру», — заметил глава государства.