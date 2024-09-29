На Украине пригрозили россиянам первыми узнать о разрешении на удары по России

Пресс-секретарь Зеленского: первыми о разрешении на удары по РФ узнают россияне

В случае, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь территории России, первыми об этом узнают сами россияне, а официальное объявление будет сделано позже. Об этом заявил пресс-секретарь офиса президента Украины Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет», — сказал он.

Пресс-секретарь офиса Владимира Зеленского также отметил, что украинский президент уже провел переговоры со всеми странами, от которых зависит данное решение. По его словам, Киев оказывает на них «огромное давление» и надеется, что «партнеры поддадутся».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ станет основанием для применения ядерного оружия. «Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий», — сказал парламентарий