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15:21, 29 сентября 2024Мир

Захарова прокомментировала очередь к Лаврову из желающих пожать руку

Захарова заявила, что очередь к Лаврову после речи в ООН была не в первый раз

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Очередь к главе российского МИД Сергею Лаврову после выступления в ООН была не в первый раз. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, чьи слова приводит KP.RU в Telegram-канале.

По ее словам, к Лаврову всегда большая очередь, а дипломаты со всего мира хотят засвидетельствовать ему почтение и пожать руку.

«Это хорошая ооновская традиция. И здорово, что российский министр является одним из ярчайших ее символов», — сказала она.

28 сентября Лавров принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, глава российского МИД направился на пресс-конференцию. Захарова позже опубликовала фото, на котором видно, как к Лаврову собралась очередь из желающих пожать руку.

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      Никита Абрамов
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