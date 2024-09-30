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11:57, 30 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали аномальную погоду

Синоптик Вильфанд: октябрь в столице начнется с аномального тепла

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Октябрь в столице начнется с аномального тепла, когда воздух прогреется до 20 градусов. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последние дни месяца при этом окажутся достаточно прохладными, поскольку Москва будет находиться в холодной части антициклона. Уже во вторник, 1 октября, температура составит от плюс 15 до плюс 17 градусов, что на четыре градуса выше нормы. Температура поднимется до плюс 20 градусов в среду и четверг, 2 и 3 октября. Осадков не ожидается, как и облачности.

Он добавил, что в конце рабочей недели ожидается плюс 15–16 градусов, в выходные — до 10–14 градусов тепла. Температура по ночам на протяжении всей недели составит плюс 5-10 градусов, существенных осадков не ожидается.

Ранее, в понедельник, 30 сентября, в Москве существенно похолодало. Температура в столице опустилась на 7-8 градусов по сравнению с предыдущими днями. Днем в этот день температура в столице ожидается на уровне плюс 12-14 градусов, по области — плюс 10-15 градусов.

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