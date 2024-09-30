На Западе раскрыли планы союзников Киева по использованию выделенных ВСУ средств

Bloomberg: Запад ищет способы перенаправить выделяемые ВСУ деньги на свои нужды

Страны Запада ищут способы перенаправить деньги, выделяемые на помощь Вооруженных силам Украины (ВСУ), на свои собственные нужды. О планах союзников Киева пишет Bloomberg.

«Многие западные союзники уже ищут повод перенаправить выделяемые Украине средства на внутренние нужды. Более того, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете следующего года», — говорится в материале.

Запад может воспользоваться прекращением боевых действий, чтобы оправдать приостановку поставок и помощи, подчеркивает агентство.

Ранее сообщалось, что западные страны сократили финансовую помощь Украине в два раза. Отмечалось, что в первой половине 2024 года союзники Киева профинансировали лишь 27 процентов всех расходов украинского бюджета, при этом в первом полугодии прошлого года этот показатель составил 50 процентов. Финансирование расходов бюджета страны в денежном выражении за год упало с 19,1 до 10,6 миллиарда долларов.