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02:12, 23 сентября 2024Бывший СССР

Запад сократил финансовую помощь Украине в два раза

«Ведомости»: страны Запада сократили финансирование бюджета Украины в два раза

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны Запада сократили финансовую помощь Украине в два раза. Об этом со ссылкой на данные украинского минфина сообщают «Ведомости».

Утверждается, что в первой половине 2024 года Запад профинансировал лишь 27 процентов всех расходов украинского бюджета, при этом в первом полугодии прошлого года этот показатель составил 50 процентов. Финансирование расходов бюджета страны в денежном выражении за год упало с 19,1 до 10,6 миллиарда долларов.

Одновременно с этим растет нагрузка на бюджет Украины. В первой половине текущего года Киев потратил 900 миллионов долларов на обслуживание долгов, а во второй половине — 5,2 миллиарда, что больше, чем расходы на образование, здравоохранение и экономику Украины вместе взятые.

Ранее государственный долг Украины вырос на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов. Из этой суммы 72,69 процента (112,92 миллиарда долларов) приходится на внешний долг, 27,31 процента (43,42 миллиарда долларов) — на внутренний.

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      Артём Верейкин
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