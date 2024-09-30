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17:51, 30 сентября 2024Мир

Обход западных санкций назвали одной из причин для усиления сотрудничества России и Ирана

Пезешкиан: Иран и Россия могут укрепить связи для обхода западных санкций
Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан

Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан. Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Иран и Россия могут укрепить двусторонние связи для усиления экономического сотрудничества и обхода западных санкций. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС.

«Мы можем приложить больше усилий, чтобы укрепить наши отношения. Особенно сотрудничать в вопросе [противодействия] тем санкциям, которые были введены против наших стран», — отметил президент Ирана.

Ранее Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом. В рамках поездки он проведет переговоры с высшим руководством исламской республики. «Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах», — сообщила ранее пресс-служба российского кабмина.

О запланированной поездке Мишустина в Иран стало известно 29 сентября.

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      Виктория Кондратьева
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