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19:27, 30 сентября 2024Россия

Появились подробности о сбежавшем с оружием из парка «Патриот» 19-летнем срочнике

Сбежавшего с оружием из парка «Патриот» срочника нашли без признаков жизни

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

19-летнего солдата-срочника, который сбежал с оружием из парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, нашли в лесу без признаков жизни. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Уроженца Рязани обнаружили недалеко от парка. Рядом с ним лежал автомат. По предварительным данным, молодой человек мог покончить с собой из-за расставания с девушкой.

Об исчезновении военнослужащего стало известно 26 сентября. Парень служил в Преображенском полку.

В день пропажи он находился в многофункциональном огневом центре. Срочник забрал с собой автомат и боекомплект к нему. К его поискам были привлечены сотрудники полиции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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