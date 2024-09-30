Появились подробности о сбежавшем с оружием из парка «Патриот» 19-летнем срочнике

Сбежавшего с оружием из парка «Патриот» срочника нашли без признаков жизни

19-летнего солдата-срочника, который сбежал с оружием из парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, нашли в лесу без признаков жизни. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Уроженца Рязани обнаружили недалеко от парка. Рядом с ним лежал автомат. По предварительным данным, молодой человек мог покончить с собой из-за расставания с девушкой.

Об исчезновении военнослужащего стало известно 26 сентября. Парень служил в Преображенском полку.

В день пропажи он находился в многофункциональном огневом центре. Срочник забрал с собой автомат и боекомплект к нему. К его поискам были привлечены сотрудники полиции.