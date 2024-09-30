Пожар на химическом заводе в российском городе попал на видео

Опубликовано видео с места пожара на химическом заводе в Перми

На химическом заводе «Камтэкс-Химпром» в Перми произошел пожар. Возгорание попало на видео, кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Ural Mash.

На кадрах видно, как огонь охватил здание, из труб завода валит черный дом. Как сообщает канал, возгорание произошло на очистных сооружениях химического предприятия.

Известно, что площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на заводе произошло короткое замыкание, вследствие чего вспыхнули кабели. Никто не пострадал.