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13:03, 30 сентября 2024Россия

Россиянин нокаутировал экс-мужа возлюбленной из-за домашнего задания ребенка

В Находке тренер по рукопашному бою нокаутировал экс-мужа возлюбленной

Кадр: Telegram-канал Baza

В городе Находка Приморского края тренер по рукопашному бою нокаутировал экс-мужа возлюбленной из-за невыполненного домашнего задания их общего ребенка. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Пассия россиянина в прошлом состояла в браке, у супругов родился сын. Позже они развелись и стали заниматься воспитанием ребенка по очереди. Вечером 29 сентября женщина пришла к дому бывшего супруга со своим новым мужчиной — тренером по рукопашному бою. Молодые люди пытались узнать, почему мужчина не сделал домашнюю работу с ребенком.

Разговор быстро перерос в драку, боец нанес профессиональный удар бывшему мужу возлюбленной по лицу. Тот потерял сознание и рухнул, ударившись головой.

После этого пара подняла пострадавшего, забрала у него личные вещи и отвезла в больницу. Когда нокаутированный очнулся, спортсмен передал ему телефон и объявил, что мужчина дважды падал с лестницы, поэтому ничего не помнит.

Медики диагностировали у мужчины множественные переломы челюсти со смещением, ушибы, сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 39-летний мужчина из Архангельской области приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и избил его до смерти.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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