Россиянин пойдет под суд за пьяную езду на электросамокате

В Петербурге перед судом предстанет мужчина за нетрезвую езду на самокате

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина за нетрезвую езду на самокате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По информации следствия, обвиняемый катался по улице Кубинской на электросамокате в нетрезвом состоянии, где его остановили сотрудники ДПС. Была проведена экспертиза самоката, которая показала, что мощность составляет 1566,5 ватт, средство передвижения с такими показателями относится к категории «М» управления транспортными средствами.

Прокуратурой Московского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу, 40-летний местный житель обвиняется по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее обвиняемый уже привлекался по административным статьям за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом.