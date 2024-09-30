Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 30 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за пьяную езду на электросамокате

В Петербурге перед судом предстанет мужчина за нетрезвую езду на самокате

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина за нетрезвую езду на самокате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По информации следствия, обвиняемый катался по улице Кубинской на электросамокате в нетрезвом состоянии, где его остановили сотрудники ДПС. Была проведена экспертиза самоката, которая показала, что мощность составляет 1566,5 ватт, средство передвижения с такими показателями относится к категории «М» управления транспортными средствами.

Прокуратурой Московского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу, 40-летний местный житель обвиняется по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее обвиняемый уже привлекался по административным статьям за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

      Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

      Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

      Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

      Предсказано будущее экономики России на три года

      В США заработал новый сервис Starlink

      Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

      Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

      Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше