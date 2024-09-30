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16:28, 30 сентября 2024Экономика

Россиянка лишилась единственного жилья из-за дочери

Жительница Великих Лук лишилась единственной квартиры из-за ссоры с дочерью

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Жительница города Великие Луки Псковской области лишилась единственного жилья из-за ссоры с дочерью. Об инциденте стало известно «Псковскому агентству информации».

В 2009 году 60-летняя россиянка подарила квартиру дочери. Новая владелица не использовала жилье — в квартире была зарегистрирована и продолжала проживать ее мать. В марте 2024 года родственницы поссорились, после чего дочь выгнала мать.

Бывшая владелица квартиры обратилась в суд с просьбой признать недействительным договор дарения. По ее словам, ей больше негде жить. Суд отказал в удовлетворении заявления, указав на то, что женщина, находясь в здравом уме, самостоятельно решила подарить жилплощадь родственнице и лично подписала соответствующий договор. Позже выяснилось, что после ссоры дочь продала квартиру.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы лишилась жилья и 36 миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты связались с ней по телефону.

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      Александра Качан
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