СКР возбудил дело из-за обнаружения тела ветерана СВО

Во Владивостоке нашли тело ветерана СВО

Во Владивостоке нашли тело 41-летнего ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, на теле обнаружены следы насильственной смерти. Погибший снимал квартиру, на месте трагедии нашли крупную сумму денег.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Московской области задержали 29-летнего уроженца Таджикистана, расправившегося с 32-летней бывшей сожительницей.