«Иди и смотри»: ВСУ готовят новое наступление, несмотря на тяжелую ситуацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются подготовкой нового наступления, несмотря на тяжелую ситуацию на передовой. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники.

Кроме того, уточняется, что ВСУ готовят резервы. По словам источника Telegram-канала, в Житомир была отправлена на курсы часть офицерского состава на несколько месяцев. Как он утверждает, в Харькове также были замечены многочисленные «отдыхающие» из частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и 92-й бригады ВСУ.

«Судя по срокам отпусков, ВСУ планируют вводить эти части через месяц», — заявил источник. При этом неизвестно, когда украинские войска задействуют указанные силы.

30 сентября Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на фронте. Как сообщалось, больше всего боестолкновений происходит на торецком, покровском и лиманском направлениях.