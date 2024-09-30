Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 30 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ

«Иди и смотри»: ВСУ готовят новое наступление, несмотря на тяжелую ситуацию

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются подготовкой нового наступления, несмотря на тяжелую ситуацию на передовой. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники.

Кроме того, уточняется, что ВСУ готовят резервы. По словам источника Telegram-канала, в Житомир была отправлена на курсы часть офицерского состава на несколько месяцев. Как он утверждает, в Харькове также были замечены многочисленные «отдыхающие» из частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и 92-й бригады ВСУ.

«Судя по срокам отпусков, ВСУ планируют вводить эти части через месяц», — заявил источник. При этом неизвестно, когда украинские войска задействуют указанные силы.

30 сентября Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на фронте. Как сообщалось, больше всего боестолкновений происходит на торецком, покровском и лиманском направлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      Главный дипломат ЕС призвал разрешить ВСУ бить по российским аэропортам

      Раскрыта эффективность антидроновых патронов

      В российских регионах объявили о поиске победителей-миллионеров

      Турист получил загадочную травму головы на поле для гольфа и не выжил

      81-летняя модель впервые получила шанс стать «Мисс Вселенная»

      Вышел на свободу осужденный за попытку снять секретное Метро-2 российский блогер

      В Госдуме заявили о превосходящем ожидания наборе контрактников

      Дачникам напомнили о мерах по подготовке к зиме

      Женщине с геморрагическим инсультом спасли жизнь в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше