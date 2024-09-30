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13:10, 30 сентября 2024Экономика

Уголь из ЛНР начнут экспортировать через Мариуполь

РБК: арендатор шахт ЛНР начнет экспорт угля через порт Мариуполя

Фото: Freepik

ООО Торговый дом «Донские угли», арендовавшее в ЛНР десять шахт, в октябре начнет экспорт через порт Мариуполя. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, к 2028 году в активы с запасами в размере нескольких сотен миллионов тонн угля планируется привлечь 25-30 миллиардов рублей заемного финансирования, а по поводу поставок ведутся переговоры с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии.

Собеседник, знакомый с планами компании, рассказал журналистам о проработке различных вариантов экспорта, включающих не только использование портов, но и железнодорожного направления через Азербайджан и Иран. Помимо этого планируется наладить поставки в Ростовскую область и другие регионы юга России.

Пять из указанных шахт были переданы ростовскому ООО правительством ЛНР во время Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года. Отмечалось, что вошедшие в список «Молодогвардейская», «Суходольская-Восточная» и шахта им. Баракова ранее принадлежали ПАО «Краснодонуголь» холдинга «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова.

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      Дмитрий Воронин
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