В Иране агент «Моссада» возглавлял подразделение по борьбе с Израилем

Ахмадинежад: в Иране агент «Моссада» стал главой отдела по борьбе с Израилем

Несколько лет назад в Иране создали отдел для борьбы с Израилем, его главой стал агент израильской разведки «Моссад». Об этом рассказал бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад, его слова передает Haberler.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а его руководитель оказался агентом "Моссада"», — признался экс-президент Ирана.

Издание отмечает, что бывший иранский лидер сделал это заявление после того, как в стране стали все больше говорить о шпионаже на фоне ликвидации Израилем генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

27 сентября в результате израильского удара по Бейруту не стало Хасана Насраллы. Издание Parisien ссылкой на ливанский источник в органах безопасности сообщило, что иранский шпион передал Израилю информацию о местонахождении генсека «Хезболлы».