Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 30 сентября 2024Мир

В Иране агент «Моссада» возглавлял подразделение по борьбе с Израилем

Ахмадинежад: в Иране агент «Моссада» стал главой отдела по борьбе с Израилем

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Несколько лет назад в Иране создали отдел для борьбы с Израилем, его главой стал агент израильской разведки «Моссад». Об этом рассказал бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад, его слова передает Haberler.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а его руководитель оказался агентом "Моссада"», — признался экс-президент Ирана.

Издание отмечает, что бывший иранский лидер сделал это заявление после того, как в стране стали все больше говорить о шпионаже на фоне ликвидации Израилем генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

27 сентября в результате израильского удара по Бейруту не стало Хасана Насраллы. Издание Parisien ссылкой на ливанский источник в органах безопасности сообщило, что иранский шпион передал Израилю информацию о местонахождении генсека «Хезболлы».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

      Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

      Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

      Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

      Предсказано будущее экономики России на три года

      В США заработал новый сервис Starlink

      Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

      Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

      Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше