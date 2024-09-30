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10:53, 30 сентября 2024Экономика

В России захотели построить завод для сборки китайских тракторов

«Ведомости»: UMG планирует построить в РФ завод для сборки китайских тракторов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Группа UMG Дмитрия Стрежнева захотела построить завод для сборки китайских тракторов в России. О том, что владелец предприятий «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал» и «Челябинские строительно-дорожные машины» планирует дополнить линейку строительно-дорожной и специальной техники сельскохозяйственным транспортом, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Компания представила линейку из пяти тракторов для обработки земли после пашни и обслуживания посевов весной и летом 2024 года на выставках «Золотая нива» и «Всероссийский день поля». Как заявил заместитель гендиректора UMG Михаил Абовьян, техника поставляется из КНР в виде крупноузловых комплектов, после чего собирается на Брянском тракторном заводе (БТЗ).

В UMG отмечают, что китайскую технику модернизировали под запросы российских аграриев при участии инженеров компании. В течение двух лет производитель намерен углубить локализацию тракторов.

Ряд источников отмечают, что анонсированные UMG тракторы совпадают с продукцией китайской компании эконом-сегмента Weihe, которые также продаются в России по цене от 2,9 миллиона рублей. Некоторые сомневаются в перспективах сборки китайских тракторов в РФ, так как они не интересны на местном рынке.

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После ухода западных фирм с российского рынка основная конкуренция за потребителей развернется среди производителей сельхозтехники из России и Китая — и преуспеет тот, кто первым повысит уровень локализации своей продукции, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Основными рисками таких проектов станут валютные и транзакционные издержки, связанные с расчетами с китайскими партнерами.

По данным Российской ассоциации производителей специализированной техники (Росспецмаш), производство, продажи и экспорт сельхозтехники в России ускорили падение даже после провального первого полугодия. По итогам первых шести месяцев выпуск снизился на 4 процента, отгрузки на внутренний рынок — на 10 процентов, а на внешний — на 20 процентов. С января по июль включительно производство упало на 7,4 процента, до 161 миллиарда рублей, продажи сократились на 10,9 процента, до 127,7 миллиарда, а экспорт — на 25,2 процента, до 9,5 миллиарда. В начале июля глава Росспецмаша Константин Бабкин предположил, что по итогам года объемы производства и отгрузки сельскохозяйственной техники упадут на 2,5 процента.

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