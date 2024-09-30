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14:47, 30 сентября 2024Мир

В США заявили об оказанном Зеленскому холодном приеме

WSJ: Зеленский не достиг своих целей в ходе визита в США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому был оказан холодный прием в ходе его визита США, и украинский лидер не достиг своих целей. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Холодный прием, оказанный президенту Украины Владимиру Зеленскому в США на этой неделе, продемонстрировал сужение возможностей, с которыми он сталкивается спустя два с половиной года с начала войны», — утверждается в публикации.

По данным издания, украинский лидер в ходе визита представил свой «план победы», предусматривающий гарантии со стороны союзников и увеличение поставок оружия Киеву. В материале отмечается, что американские чиновники «выразили скептицизм и заявили, что хотят получить больше деталей», так как опасаются шагов, которые могут быть расценены Москвой как стремление к эскалации.

Кроме того, Зеленскому не удалось добиться от президента США Джо Байдена разрешения на удары вглубь России американским дальнобойным оружием. Бывший американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, после встречи с Зеленским ушел от ответа на вопрос о стремлении к победе Украины.

Ранее издание El19Digital сообщило, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН вызвало у мировых лидеров неприятие и безразличие.

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      Елизавета Мытарева
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