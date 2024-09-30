El19Digital: выступление Зеленского в ООН вызвало безразличие и неприятие

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН вызвало у мировых лидеров неприятие и безразличие. О такой реакции на поездку украинского главы в США заявило базирующееся в Никарагуа СМИ El19Digital.

Утверждается, что итоги его визита оказались неутешительными. В материале отмечается, что лидеры ряда стран отказались встречаться с Зеленским, а кандидат в президенты США Дональд Трамп отнесся к нему с презрением. «Встреча с [лидером США Джо] Байденом (...), похоже, была единственной вещью, которая принесла ему удовлетворение», — подчеркнули в издании.

При этом мирный план окончания конфликта, представленный политиком, на деле оказался блефом, направленным на увеличение поставок оружия и финансовой помощи Киеву, но отрицающим любую возможность переговоров, сочли в El19Digital.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ООН в бездействии и раскритиковал планы урегулирования конфликта, альтернативные украинскому. По его словам, урегулирование должно быть таким, чтобы не допустить «второй или третьей фазы конфликта» с Россией. Кроме того, во время своего визита он заявил, что Россию необходимо «принудить» к миру для прекращения конфликта.