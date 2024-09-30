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03:51, 30 сентября 2024Бывший СССР

Житель ДНР два года прятался дома от мобилизации

Житель Новогродовки рассказал, что два года прятался дома от мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Житель Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, что до перехода города под контроль России два года прятался дома от мобилизации. Своей историей он поделился с РИА Новости.

Мужчина рассказал, что два года сидел дома практически безвылазно. На улицу он выходил только чтобы посидеть с друзьями на лавочке. При этом в магазин и за водой ходила его мать, подчеркнул житель города.

«Мне так повезло, что все мои друзья шахтеры, все работали на ДТЭК, на Ахметова. И те, кто работал в шахте, имели курочку, бумажку. Да, бронь была, бронь», — рассказал мужчина.

О переходе Новогродовки под контроль Вооруженных сил (ВС) России стало известно в августе. Тогда также сообщалось о взятии российскими военными сел Мемрик и Калиново на покровском направлении в ДНР.

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      Евгений Силаев
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