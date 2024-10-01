Генсек НАТО назвал сложной ситуацию на поле боя на Украине

Генсек НАТО Рютте признал сложную ситуацию на поле боя и продвижение ВС РФ

Генеральный секретарь НАТО назвал сложной ситуацию на поле боя на Украине и признал продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает Reuters.

«Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая», — сказал он.

Вступивший в должность главы альянса Рютте также поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Ранее Рютте официально стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он вступил в должность генсека НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании.