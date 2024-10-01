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13:41, 1 октября 2024Мир

Генсек НАТО назвал сложной ситуацию на поле боя на Украине

Генсек НАТО Рютте признал сложную ситуацию на поле боя и продвижение ВС РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО назвал сложной ситуацию на поле боя на Украине и признал продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает Reuters.

«Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая», — сказал он.

Вступивший в должность главы альянса Рютте также поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Ранее Рютте официально стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он вступил в должность генсека НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании.

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      Семен Александров
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