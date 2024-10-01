Кабмин Украины уволил госсекретаря и замминистра обороны

На Украине уволили госсекретаря и одного заместителя министра обороны

Кабинет министров Украины уволил Станислава Гайдера с поста заместителя министра обороны республики и Людмилу Дараган с должности госсекретаря ведомства, передает телеканал ТСН.

«Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины», — указано в сообщении украинского правительства.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подал представления в кабмин об увольнении трех своих заместителей и государственного секретаря ведомства. Об увольнении Александра Сергия и Юрия Джигира с должностей не сообщается.

Отмечалось, что причиной прошений об увольнении стало то, что все процессы внутри ведомства, по заявлению Умерова, должны быть контролируемыми, а все попытки на них повлиять снаружи или изнутри недопустимы.