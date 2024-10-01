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15:23, 1 октября 2024Бывший СССР

Кабмин Украины уволил госсекретаря и замминистра обороны

На Украине уволили госсекретаря и одного заместителя министра обороны
Станислав Гайдер

Станислав Гайдер. Кадр: International IT Forum / YouTube

Кабинет министров Украины уволил Станислава Гайдера с поста заместителя министра обороны республики и Людмилу Дараган с должности госсекретаря ведомства, передает телеканал ТСН.

«Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя министра обороны Украины, Дараган Людмилы Витальевны с должности государственного секретаря министерства обороны Украины», — указано в сообщении украинского правительства.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подал представления в кабмин об увольнении трех своих заместителей и государственного секретаря ведомства. Об увольнении Александра Сергия и Юрия Джигира с должностей не сообщается.

Отмечалось, что причиной прошений об увольнении стало то, что все процессы внутри ведомства, по заявлению Умерова, должны быть контролируемыми, а все попытки на них повлиять снаружи или изнутри недопустимы.

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      Валентин Карант
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