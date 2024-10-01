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08:52, 1 октября 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины уволил трех своих заместителей и госсекретаря

Министр обороны Украины Умеров отправил в отставку трех заместителей

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров подал представления в Кабинет министров республики (КМУ) об увольнении трех своих заместителей и государственного секретаря ведомства. Об этом украинское оборонное ведомство написано в своем Telegram-канале.

«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)», — указано в сообщении.

Отмечается, что причиной увольнения стало то, что все процессы внутри ведомства должны быть контролируемыми, а все попытки на них повлиять снаружи или изнутри недопустимы.

Помимо этого, Умеров сообщил, что государственное предприятие «Спецтехноэкспорт» переходит в подчинение от Главного управления разведки (ГУР) Украины к Министерству обороны.

Ранее министр заявил, что Украина зависит от военной помощи союзников более чем на 80 процентов. Он добавил, что объем военного сотрудничества требует большого количества специалистов в данной сфере.

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      Валентин Карант
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