Михаил Боярский рассказал об отношениях с Вячеславом Добрыниным

Михаил Боярский поделился воспоминанием о композиторе Вячеславе Добрынине

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о дружбе с ушедшим композитором Вячеславом Добрыниным. Об этом он сообщил порталу «Абзац».

«Слава восторженно относился к артистам, которые пели его песни, а они всегда попадали на вершины хит-парадов. Я помню наше знакомство: он предложил посмотреть свои песни, а в итоге мы записали целую серию композиций», — заявил Боярский.

Ранее стало известно, что состояние здоровья певца Льва Лещенко ухудшилось на фоне новостей о Добрынине.

Вячеслава Добрынина не стало 1 октября. Причиной ухода из жизни певца и композитора стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.