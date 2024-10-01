На Урале учителя пожаловались на отобранную часть зарплаты в помощь Курской области

Е1: в Екатеринбурге учителя пожаловались на отобранные деньги в помощь Курску

В Екатеринбурге учителя пожаловались на то, что у них отобрали часть заработной платы в помощь жителям Курской области. Об этом сообщил уральский портал Е1.

Как выяснило издание, в Академическом районе у педагогов вычли по тысяче рублей, у директоров школ и их заместителей также забрали денежные средства в помощь Курской области.

«В конце августа нас обязали написать такое заявление. Директор сказала, что она сама и ее замы платят по три тысячи рублей, педагоги — по тысяче. Всем коллегам из других школ Академического устно тоже сообщили», — поделилась одна из учительниц.

В мэрии Екатеринбурга заверили, что все сборы на помощь пострадавшим в Курской области исключительно добровольные, никакого принуждения быть не может.

Первым с инициативой отдать часть зарплаты для пострадавших еще 15 августа выступил мэр Алексей Орлов. Он рекомендовал последовать его примеру сотрудникам администрации и горожанам.

Ранее сообщалось, что сотрудники Российского Красного Креста (РКК) приняли свыше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми оборвалась связь у родственников после вторжения туда украинских военных.