Один тип жилья в Москве стали чаще продавать со скидками

РБК: скидки на новостройки в Москве достигают 30-40 процентов

На фоне отмены массовой льготной ипотеки новостройки в Москве начали чаще продавать со скидками — дисконт на этот тип жилья стал достигать 30-40 процентов. Такие данные приводят опрошенные РБК эксперты.

В августе 2024 года продажи строящегося жилья в столице упали почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Застройщикам пришлось охотнее идти на торг, чтобы привлечь покупателей, пояснили эксперты. Теперь на первичном рынке со скидкой продается 64 процента предложений, тогда как до 1 июля показатель был на уровне 45-56 процентов.

«Скидки — это традиционный инструмент стимулирования продаж, который применяют все без исключения игроки рынка для ускорения сроков выхода покупателя на сделку», — рассказал главный коммерческий директор ГК «Кортрос» Дмитрий Железнов. По словам эксперта, дисконт сейчас предоставляют почти на все квартиры в Москве, за исключением уникальных предложений.

Максимальный размер скидок на новостройки Москвы этой осенью может достичь 25-30 процентов, считают эксперты. При этом встречаются предложения, где девелоперы готовы уступить 45 процентов от цены.

Ранее риелторы спрогнозировали, что до конца 2024 года новостройки в России могут подешеветь на 15-20 процентов. Это обусловлено снижением спроса на фоне недоступной для многих россиян ипотеки.