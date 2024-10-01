Певица Рианна снялась в нижнем белье для собственного бренда Savage X Fenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для собственного модного бренда Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенных фото 36-летняя знаменитость запечатлена, лежа на белом матрасе. Она повернулась к камере боком и продемонстрировала фигуру в кружевном комплекте нижнего белья розового цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Ее внешний вид дополняют чулки и сияющий браслет.

Визажисты сделали Рианне макияж в розовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили ей волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Рианна прошла по улице в откровенном виде и вызвала споры в сети. Тогда певица посетила презентацию бренда Fenty Hair в пальто-халате, отказавшись при этом от штанов.