Роль США в ракетных ударах Ирана по Израилю оценили

Экс-член совета МВФ Аскари: политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол

Политика США в отношении Израиля загнала Иран в угол. Об этом РИА Новости заявил бывший член совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) и советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.

«Любой человек с мозгами должен понимать, что Иран загнали в угол. Это война Америки в той же степени, что и Израиля. Этот беспорядок, который создали США, видит весь мир, и это аукнется Штатам», — сказал он.

Эксперт также отметил, что США своей поддержкой Израилю создали опасную ситуацию, в рамках которой у Израиля есть «карт-бланш на распространение хаоса», поскольку Вашингтон всегда поможет «оружием, деньгами, развединформацией, политически и даже в случае необходимости собственной армией».

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетный удар Ирана по Израилю войной, которую можно было предотвратить. По словам политика, атаки можно было бы избежать, если бы он был действующим главой США.