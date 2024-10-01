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13:14, 1 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 1 октября

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 1 октября, местами на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

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Отмечается, что в таких условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения и подтопление территорий.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Сочи. В МЧС уведомили, что 1 и 2 октября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

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      Фариза Бацазова
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