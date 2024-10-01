Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Крутого Яра в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Крутой Яр, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение девяти бригадам противника и отразили девять контратак штурмовиков и других военнослужащих ВСУ.

«Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-миллиметровая гаубица "МСТА-Б", три 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины из последнего крупного населенного пункта Луганской народной республики. По его словам, им стала Макеевка.