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12:07, 1 октября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Крутого Яра в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Крутой Яр, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Центр».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение девяти бригадам противника и отразили девять контратак штурмовиков и других военнослужащих ВСУ.

«Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-миллиметровая гаубица "МСТА-Б", три 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины из последнего крупного населенного пункта Луганской народной республики. По его словам, им стала Макеевка.

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      Никита Абрамов
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