В России рассказали о потере ВСУ контроля над ЛНР

Военный эксперт Марочко: ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из последнего крупного населенного пункта Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам собеседника агенстства, Макеевка стала последним крупным населенным пунктом, который был освобожден. «Сейчас можно отметить, что территория Луганской Народной Республики почти полностью освобождена от оккупантов», — сказал он, добавив, что Украина контролирует только менее 1 процента территории.

Марочко уточнил, что под контролем украинской армии еще «остается небольшой кусочек» на сватовско-кременском направлении.

12 сентября Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка на территории ЛНР. По его словам, под огневой контроль попадают все позиции подразделений ВСУ в населенном пункте, а сами украинские войска пытаются вернуть утраченные ими позиции.